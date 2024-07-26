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Ексочільник "Азову" заявив, що РФ може розпочати наступ на ще одному напрямку

26 липня 2024 07:05
Чекарьова Марія - редактор
Заступник командира 3ОШБр Максим Жорін назвав напрямок, на який росіяни можуть розпочати наступ
Максим Жорін. Фото: vsn.ua
Чекарьова Марія - редактор

Ресурсів у росіян достатньо для того, щоб розпочинати нові наступальні дії. Наприклад, є ризик наступу окупантів на південь.

Про це в четвер, 25 липня, повідомив колишній очільник полку "Азов", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Чому окупанти можуть розпочати наступ на південні регіони

Жорін наголосив, що південь є дуже важливим напрямком для росіян.

"Ворог у жодному разі не може допустити звуження коридору та відповідно переривання своєї логістики із Кримом, тому намагатиметься його розширювати", — зазначив заступник комбрига.

Також ексочільник "Азову" прокоментував ситуацію на Харківському напрямку. Найбільш суттєвою проблемою, на його думку, є широке використання ворогом скидів, а останнім часом росіяни сконцентровані саме на цьому виді ураження. Щодо поповнення підрозділів окупантів, то воно зараз відбувається переважно за рахунок "голої" піхоти.

"Залишається якесь командування бригади чи дивізії, що наступала, їй придають кілька батальйонів піхоти та одразу відправляють на штурм", — пояснив Жорін.

Раніше ексочільник "Азову" заявив, що в суспільстві виникають небезпечні тенденції. Військового лякає те, що українці останнім часом почали досить спокійно сприймати втрату населених пунктів.

Також Жорін пояснив, як вплинуть вибори у США на розвиток подій в Україні. На його думку, зараз нашій державі необхідна ефективна мобілізація, а не даремні сподівання на допомогу з боку американців.

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