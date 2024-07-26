Заместитель командира 3ОШБр Максим Жорин назвал направление, на которое россияне могут начать наступление

Экс-глава "Азова" заявил, что РФ может начать наступление на еще одном направлении
Ресурсов у россиян достаточно для того, чтобы предпринимать новые наступательные действия. Например, есть риск наступления оккупантов на юг.
Об этом в четверг, 25 июля, сообщил бывший глава полка "Азов", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Почему оккупанты могут начать наступление на южные регионы
Жорин подчеркнул, что юг является очень важным направлением для россиян.
"Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять", — отметил заместитель комбрига.
Также экс-глава "Азова" прокомментировал ситуацию на Харьковском направлении. Наиболее значимой проблемой, по его мнению, является широкое использование врагом сбросов, а в последнее время россияне сконцентрированы именно на этом виде поражения. Что касается пополнения подразделений оккупантов, то оно сейчас происходит преимущественно за счет "голой" пехоты.
"Остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей придают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурм", — пояснил Жорин.
Ранее экс-глава "Азова" заявил, что в обществе возникают опасные тенденции. Военного пугает, что украинцы в последнее время начали довольно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов.
Также Жорин объяснил, как повлияют выборы в США на развитие событий в Украине. По его мнению, сейчас нашему государству необходима эффективная мобилизация, а не бесполезные надежды на помощь со стороны американцев.
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