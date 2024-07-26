Заместитель командира 3ОШБр Максим Жорин назвал направление, на которое россияне могут начать наступление

Максим Жорин. Фото: vsn.ua

Ресурсов у россиян достаточно для того, чтобы предпринимать новые наступательные действия. Например, есть риск наступления оккупантов на юг.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщил бывший глава полка "Азов", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Почему оккупанты могут начать наступление на южные регионы

Жорин подчеркнул, что юг является очень важным направлением для россиян.

"Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять", — отметил заместитель комбрига.

Также экс-глава "Азова" прокомментировал ситуацию на Харьковском направлении. Наиболее значимой проблемой, по его мнению, является широкое использование врагом сбросов, а в последнее время россияне сконцентрированы именно на этом виде поражения. Что касается пополнения подразделений оккупантов, то оно сейчас происходит преимущественно за счет "голой" пехоты.

"Остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей придают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурм", — пояснил Жорин.

Ранее экс-глава "Азова" заявил, что в обществе возникают опасные тенденции. Военного пугает, что украинцы в последнее время начали довольно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов.

Также Жорин объяснил, как повлияют выборы в США на развитие событий в Украине. По его мнению, сейчас нашему государству необходима эффективная мобилизация, а не бесполезные надежды на помощь со стороны американцев.