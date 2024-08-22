Корупція в Укрзалізниці — Омелян попередив про фатальні наслідки для компанії

Вантажні вагони Укрзалізниці у Рубіжному. Ілюстративне фото: УНІАН

В Укрзалізниці можуть продовжуватися систематичні прояви корупції. На думку колишнього міністра транспорту та інфраструктури України Володимира Омеляна, цим можна пояснити заяви компанії про підвищення тарифів на перевезення, що призведе до сплати від бізнесів за цілий ряд порушень всередині компанії.

Слова політика наводить "РБК-Україна" у четвер, 22 серпня.

Читайте також:

В Укрзалізниці продовжуються корупційні схеми

За його словами, Укрзалізниця якраз тримається виключно коштом бізнесу.

"Вона працює і функціонує тому, що їй платять за перевезення. Якщо бізнес відмовиться користуватися послугами залізниці та буде користуватися будь-яким іншим транспортом — Укрзалізниця отримає кризу перевезень. Змінити перевізника непросто, але по цілій групі товарів цю ситуацію можна уявити, до того ж розвиватиметься приватний напрям перевезень", — нагадав Омелян.

Він також зауважив, що там досі немає планів реформ та оптимізації роботи компанії, а також інформації, як Укрзалізниця здолає зростальну корупцію.

"На превеликий жаль, ми тут зрушень не бачимо. Корупційні скандали спалахують з періодичністю мінімум раз у місяць, і це тільки епізоди, які стають доступні публічності, а проблеми системної корупції залишаються. І фактично, коли бізнесу пропонують платити більше за перевезення, це означає, що ми будемо більше втрачати на корупції. А це шлях в нікуди", — резюмував експолітик.