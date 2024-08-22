Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця arrow

Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

22 серпня 2024 14:12
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Корупція в Укрзалізниці — Омелян попередив про фатальні наслідки для компанії
Вантажні вагони Укрзалізниці у Рубіжному. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Укрзалізниці можуть продовжуватися систематичні прояви корупції. На думку колишнього міністра транспорту та інфраструктури України Володимира Омеляна, цим можна пояснити заяви компанії про підвищення тарифів на перевезення, що призведе до сплати від бізнесів за цілий ряд порушень всередині компанії.

Слова політика наводить "РБК-Україна" у четвер, 22 серпня. 

Читайте також:

В Укрзалізниці продовжуються корупційні схеми

За його словами, Укрзалізниця якраз тримається виключно коштом бізнесу. 

"Вона працює і функціонує тому, що їй платять за перевезення. Якщо бізнес відмовиться користуватися послугами залізниці та буде користуватися будь-яким іншим транспортом — Укрзалізниця отримає кризу перевезень. Змінити перевізника непросто, але по цілій групі товарів цю ситуацію можна уявити, до того ж розвиватиметься приватний напрям перевезень", — нагадав Омелян.

Він також зауважив, що там досі немає планів реформ та оптимізації роботи компанії, а також інформації, як Укрзалізниця здолає зростальну корупцію.

"На превеликий жаль, ми тут зрушень не бачимо. Корупційні скандали спалахують з періодичністю мінімум раз у місяць, і це тільки епізоди, які стають доступні публічності, а проблеми системної корупції залишаються. І фактично, коли бізнесу пропонують платити більше за перевезення, це означає, що ми будемо більше втрачати на корупції. А це шлях в нікуди", — резюмував експолітик.

Також важливі новини дня по темі:

Укрзалізниця корупція гроші Україна бізнес уряд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:29 Партизани знайшли у Криму пункт базування військ РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо

15:29 В Повітряних силах показали знищення двох мостів в Курській області

15:28 В ДБР повідомили, скільки справ розслідують проти посадовців ТЦК та СП під час мобілізації

15:19 Наруга над державним прапором в Одесі — обвинувачена знову не з'явилась у суді

15:17 На Херсонщині судили колаборанта, який під час захоплення регіону працював на окупантів

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

15:17 Тім Волз погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від демократів — що сказав на з'їзді

15:15 У Росії відкрили справи проти іноземних журналістів, які знімали репортажі в Суджі

15:13 Росія почала встановлювати бетонні укриття в Курській області на тлі операції ЗСУ

15:02 Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes

14:59 Кабмін спростив отримання відстрочки від мобілізації для однієї з категорій призовників

15:29 Партизани знайшли у Криму пункт базування військ РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо

15:29 В Повітряних силах показали знищення двох мостів в Курській області

15:28 В ДБР повідомили, скільки справ розслідують проти посадовців ТЦК та СП під час мобілізації

15:19 Наруга над державним прапором в Одесі — обвинувачена знову не з'явилась у суді

15:17 На Херсонщині судили колаборанта, який під час захоплення регіону працював на окупантів

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

15:17 Тім Волз погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від демократів — що сказав на з'їзді

15:15 У Росії відкрили справи проти іноземних журналістів, які знімали репортажі в Суджі

15:13 Росія почала встановлювати бетонні укриття в Курській області на тлі операції ЗСУ

15:02 Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes

14:59 Кабмін спростив отримання відстрочки від мобілізації для однієї з категорій призовників

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови