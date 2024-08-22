Коррупция в Укрзалізниці — Омелян предупредил о фатальных последствиях для компании

Грузовые вагоны Укрзалізниці в Рубежном. Иллюстративное фото: УНИАН

В Укрзалізниці могут продолжаться систематические проявления коррупции. По мнению бывшего министра транспорта и инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, этим можно объяснить заявления компании о повышении тарифов на перевозки, что приведет к уплате от бизнесов за целый ряд нарушений внутри компании.

Слова политика приводит"РБК-Украина" в четверг, 22 августа.

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В Укрзалізниці продолжаются коррупционные схемы

По его словам, Укрзалізниця как раз держится исключительно благодаря бизнесу.

"Она работает и функционирует потому, что ей платят за перевозку. Если бизнес откажется пользоваться услугами железной дороги и будет пользоваться любым другим транспортом - Укрзалізниця получит кризис перевозок. Изменить перевозчика непросто, но по целой группе товаров эту ситуацию можно представить, к тому же будет развиваться частное направление перевозок", — напомнил Емельян.

Он также отметил, что там до сих пор нет планов реформ и оптимизации работы компании, а также информации о том, как Укрзалізниця преодолеет быстрорастущую коррупцию.

"К большому сожалению, мы здесь сдвигов не видим. Коррупционные скандалы вспыхивают с периодичностью минимум раз в месяц, и это только эпизоды, которые становятся доступны публичности, а проблемы системной коррупции остаются. И фактически, когда бизнесу предлагают платить больше за перевозку, это значит, что мы будем больше терять на коррупции. А это путь в никуда", — резюмировал экс-политик.