Експерт заявив, що стоки цукрових заводів призвели до забруднення річки Сейм

Забруднена вода у Десні. Фото: Новини.LIVE

Директор інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв заявив, що причиною забруднення річки Сейм є стоки цукрових заводів. Він заявив, що коли вона до Десни, то стікатиме по її дну.

Про це науковець розповів на брифінгу у четвер, 12 вересня, передає видання Новини.LIVE.

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"Майже по 100% даним, це стоки цукрових заводів, які залпово пішли до річки Сейм", — зазначив науковець.

За інформацією директора Інституту Сергія Афанасьєва, забруднення, викликане промисловими скидами, майже напевно є основною причиною погіршення якості води в річці. Він зазначив, що токсичні речовини спершу потрапили в одну з водойм, але через складність хімічної структури вони не розчинилися, а поступово поширилися далі.

Афанасьєв підкреслив, що після досягнення Десни забруднення не буде рівномірно розподілятися в товщі води. Шкідливі речовини стікатимуть по дну річки, накопичуючись у ямах та у природних вигинах водойми.