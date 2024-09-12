Эксперт заявил, что стоки сахарных заводов привели к загрязнению реки Сейм

Загрязненная вода в Десне. Фото: Новини.LIVE

Директор института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев заявил, что причиной загрязнения реки Сейм являются стоки сахарных заводов. Он заявил, что когда она попадет до Десны, то будет стекать по ее дну.

Об этом ученый рассказал на брифинге в четверг, 12 сентября, передает издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Что привело к загрязнению реки Сейм

"Почти по 100% данным, это стоки сахарных заводов, которые залпово пошли к реке Сейм", — отметил ученый.

По информации директора Института Сергея Афанасьева, загрязнение, вызванное промышленными сбросами, почти наверняка является основной причиной ухудшения качества воды в реке. Он отметил, что токсичные вещества сначала попали в один из водоемов, но из-за сложности химической структуры они не растворились, а постепенно распространились дальше.

Афанасьев подчеркнул, что по достижении Десны загрязнение не будет равномерно распределяться в толще воды. Вредные вещества будут стекать по дну реки, накапливаясь в ямах и естественных изгибах водоема.