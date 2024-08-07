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Експерти пояснили, за яких умов в Україні повернуть погодинні відключення світла

7 серпня 2024 04:50
Анатолій Слюсар - Редактор
Експерти в галузі енергетики розповіли, за якої умови в Україні знову будуть погодинні відключення світла
Енергетик біля електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла в Україні можуть знову почати застосовувати вже в серпні. Зокрема, це станеться у разі, якщо спека сягне +30...+40 °C.

Про це у вівторок, 6 серпня, у коментарі РБК-Україна розповіли директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко та директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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На думку Харченка у разі, якщо спека до +40 °C повернеться, можливо, знову діятимуть графіки відключень, однак не такі суворі, як були в липні.

"Вони будуть набагато м'якішими, ніж у липні. Причому відчутно. Вони можуть повернутися на одну чергу, але наголошую: за умови, що ми нічого більше не втратимо", — зазначив очільник Центру досліджень енергетики.

Водночас директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що відключень, можливо, вдасться уникнути навіть у спекотну погоду.

"Оскільки очікується виведення з ремонту одного атомного блоку-"тисячника" і введення в ремонт іншого на 440 МВт. Тобто більш ніж на 500 МВт ми будемо в плюсі. Думаю, ризик відключень є, але мінімально — на одну дві черги. Сказати на 100% неможливо. Сподіватимемося, що цей період ми зможемо пройти без відключень", — зазначив він.

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електроенергія ДТЕК енергосистема відключення світла Електрика

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