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Эксперты объяснили, при каких условиях в Украине вернут почасовые отключения света

7 августа 2024 04:50
Анатолий Слюсарь - Редактор
Эксперты в области энергетики рассказали, при каких условиях в Украине снова будут почасовые отключения света
Энергетик возле электросетей. Фото иллюстративное: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики почасовых отключений света в Украине могут снова начать применять уже в августе. В частности, это произойдет, если жара достигнет +30...+40 °C.

Об этом во вторник, 6 августа, в комментарии РБК-Украина рассказали директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По мнению Харченко, если жара до +40 °C вернется, возможно, снова будут действовать графики отключений, однако не такие строгие, как были в июле.

"Они будут намного мягче, чем в июле. Причем ощутимо. Они могут вернуться на одну очередь, но подчеркиваю: при условии, что мы ничего больше не потеряем", — отметил глава Центра исследований энергетики.

В то же время, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что отключений, возможно, удастся избежать даже в жаркую погоду.

"Поскольку ожидается выведение из ремонта одного атомного блока-"тысячника" и ввод в ремонт другого на 440 МВт. То есть более чем на 500 МВт мы будем в плюсе. Думаю, риск отключений есть, но минимально — на одну две очереди. Сказать на 100 % невозможно. Надеемся, что этот период мы сможем пройти без отключений", — отметил он.

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