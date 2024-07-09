Затриманий експрокурор Ільницький йде до ЗСУ

Затримання експрокурора. Фото: УП

Затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон колишній прокурор Ростислав Ільницький мобілізувався до лав ЗСУ. Він буде служити в піхотній бригаді.

Про це повідомило видання Українська правда з посиланням на власні джерела у вівторок, 9 липня.

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Ільницький, який був затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон, вирішив приєднатися до Збройних сил України і служитиме в піхотній бригаді. Відомо, що він стане командиром піхотного взводу.

Раніше повідомлялося, що повістка Ільницькому була вручена ще у жовтні 2023 року, але в грудні він зник і його оголосили в розшук.

У Львові 5 липня 2024 року правоохоронці затримали колишнього прокурора, якого звинувачують у отриманні неправомірної вигоди за допомогу в ухиленні від мобілізації. Він переховувався на горищі у своєї тещі, куди поліція прибула з обшуками.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру російському полковнику Івану Панченку, який наказав вдарити по музею Григорія Сковороди в Харківській області.

Також силовики повідомили про підозру меру Вовчанська Анатолію Степанцю, який працював на ворога під час окупації міста.