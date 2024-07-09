Задержанный экс-прокурор Ильницкий идет в ВСУ

Экс-прокурор, который скрывался на чердаке тещи, мобилизовался в ВСУ
Задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу бывший прокурор Ростислав Ильницкий мобилизовался в ряды ВСУ. Он будет служить в пехотной бригаде.
Об этом сообщило издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники во вторник, 9 июля.
Задержанный экс-прокурор идет в ВСУ
Ильницкий, задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу, решил присоединиться к Вооруженным силам Украины и будет служить в пехотной бригаде. Известно, что он станет командиром пехотного взвода.
Ранее сообщалось, что повестка Ильницкому была вручена еще в октябре 2023 года, но в декабре он скрылся и был объявлен в розыск.
Во Львове 5 июля 2024 года правоохранители задержали бывшего прокурора, обвиняемого в получении неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации. Он скрывался на чердаке у своей тещи, куда полиция прибыла с обысками.
Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому полковнику Ивану Панченко, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области.
Также силовики сообщили о подозрении мэру Волчанска Анатолию Степанцу, работавшему на врага во время оккупации города.
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