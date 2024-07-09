Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Экс-прокурор, который скрывался на чердаке тещи, мобилизовался в ВСУ arrow

Экс-прокурор, который скрывался на чердаке тещи, мобилизовался в ВСУ

9 июля 2024 22:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Задержанный экс-прокурор Ильницкий идет в ВСУ
Задержание экс-прокурора. Фото: УП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу бывший прокурор Ростислав Ильницкий мобилизовался в ряды ВСУ. Он будет служить в пехотной бригаде.

Об этом сообщило издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Задержанный экс-прокурор идет в ВСУ

Ильницкий, задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу, решил присоединиться к Вооруженным силам Украины и будет служить в пехотной бригаде. Известно, что он станет командиром пехотного взвода.

Ранее сообщалось, что повестка Ильницкому была вручена еще в октябре 2023 года, но в декабре он скрылся и был объявлен в розыск.

Во Львове 5 июля 2024 года правоохранители задержали бывшего прокурора, обвиняемого в получении неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации. Он скрывался на чердаке у своей тещи, куда полиция прибыла с обысками.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому полковнику Ивану Панченко, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области.

Также силовики сообщили о подозрении мэру Волчанска Анатолию Степанцу, работавшему на врага во время оккупации города.

ВСУ Украина мобилизация прокуроры задержание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных