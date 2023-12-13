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Ексрозвіднику ГУР Червінському продовжили запобіжний захід

13 грудня 2023 22:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ексрозвіднику ГУР Червінському продовжили запобіжний захід
Ексрозвідник ГУР Роман Червінський. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Суд лишив під вартою ексрозвідника Генерального управління розвідки Романа Червінського. Він перебуватиме під вартою до 10 лютого 2024 року.

Про це повідомляє Суспільне.

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Суд лишив під вартою ексрозвідника ГУР Червінського

Ексрозвіднику ГУР Роману Червінському суд продовжив запобіжний захід у вигляді триманні під вартою, сьогодні, 13 грудня. За даними судового засідання, фігурант у справі про перевищення службових повноважень перебуватиме під вартою до 10 лютого наступного року. Зазначається, що право на внесення застави суд вирішив не надавати.

Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час операції з викрадення російського літака. За версією слідства, самовільні дії ексрозвідника призвели до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині влітку 2022 року.

Нагадаємо, у Шевченківському райсуді міста Києва пройшло засідання щодо ексрозвідника Романа Червінського. Він поскаржився на погані умови та готовність пройти поліграф.

Додамо, Служба безпеки України затримала колишнього в.о. командира одного із підрозділів ССО Романа Червінського. Він вважається причетним до невдалої операції, яка завершилася російським ударом по аеродрому під Кропивницьким.

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