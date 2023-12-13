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Экс-разведчику ГУР Червинскому продлили меру пресечения

13 декабря 2023 22:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Экс-разведчику ГУР Червинскому продлили меру пресечения
Экс-разведчик ГУР Роман Червинский. Фото: Новини.LIVE.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Суд оставил под стражей экс-разведчика Генерального управления разведки Романа Червинского. Он будет под стражей до 10 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Суспільне.

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Суд оставил под стражей экс-разведчика ГУР Червинского

Экс-разведчику ГУР Роману Червинскому суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей сегодня, 13 декабря. По данным судебного заседания, фигурант по делу о превышении служебных полномочий будет содержаться под стражей до 10 февраля следующего года. Отмечается, что право на внесение залога суд решил не предоставлять.

Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий во время операции по угону российского самолета. По версии следствия, самовольные действия экс-разведчика привели к ракетным обстрелам аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Напомним, в Шевченковском райсуде города Киева прошло заседание экс-разведчика Романа Червинского. Он пожаловался на плохие условия и готовность пройти полиграф.

Добавим, Служба безопасности Украины задержала бывшего в.о. и командира одного из подразделений ССО Романа Червинского. Он считается причастным к неудачной операции, завершившейся российским ударом по аэродрому под Кропивницким.

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