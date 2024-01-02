Енергосистема України вистояла перед ракетною атакою РФ — Кудрицький

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

Російська ракетна атака 2 січня завдала певні пошкодження українським енергомережам. Втім, загарбникам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми країни.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, коментуючи наслідки ранкової масованої атаки ворога.

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"Ми досить оперативно, буквально за декілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і уже більшість споживачів міста Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста", — розповів Кудрицький.

Кудрицький наголосив, певні перебої з енергопостачанням у Києві та Київській області були пов'язані з влучанням в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго у Київській області. При цьому він додав, що попри певні пошкодження та складнощі, атака не завдала критичної шкоди для роботи енергосистеми.

"Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення — це питання буквально кількох годин", — пояснив Кудрицький.

За словами кудрицького, питання запровадження надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі навіть не розглядається.

"Енергосистема в цілому працює збалансовано. Сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацію локальних наслідків прильотів", — зазначив голова "Укренерго".

Раніше ми розповідали, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків.