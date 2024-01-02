Енергосистема України вистояла перед ракетною атакою РФ — Кудрицький
Російська ракетна атака 2 січня завдала певні пошкодження українським енергомережам. Втім, загарбникам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми країни.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, коментуючи наслідки ранкової масованої атаки ворога.
Наслідки російської атаки для енергосистеми
"Ми досить оперативно, буквально за декілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і уже більшість споживачів міста Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста", — розповів Кудрицький.
Кудрицький наголосив, певні перебої з енергопостачанням у Києві та Київській області були пов'язані з влучанням в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго у Київській області. При цьому він додав, що попри певні пошкодження та складнощі, атака не завдала критичної шкоди для роботи енергосистеми.
"Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення — це питання буквально кількох годин", — пояснив Кудрицький.
За словами кудрицького, питання запровадження надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі навіть не розглядається.
"Енергосистема в цілому працює збалансовано. Сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацію локальних наслідків прильотів", — зазначив голова "Укренерго".
Раніше ми розповідали, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків.
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