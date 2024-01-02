Энергосистема Украины выстояла перед ракетной атакой РФ — Кудрицкий

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина

Российская ракетная атака 2 января нанесла определенные повреждения украинским энергосетям. Впрочем, захватчикам не удалось создать критическую угрозу работе энергосистемы страны.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, комментируя последствия утренней массированной атаки врага.

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Последствия российской атаки для энергосистемы

"Мы достаточно оперативно, буквально через несколько часов, возобновили работу необходимого оборудования, и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение. Также возобновлена работа систем водоснабжения города", — рассказал Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что определенные перебои с энергоснабжением в Киеве и Киевской области были связаны с попаданием в ряд объектов "Укрэнерго" и облэнерго в Киевской области. При этом он добавил, что, несмотря на определенные повреждения и сложности, атака не нанесла критического ущерба для работы энергосистемы.

"Я сам недавно был на одном из пострадавших энергообъектов. Там уже все оборудование находится в работе, и я думаю что, если кто-то из потребителей Киевщины и города Киева до сих пор не имеет энергоснабжения, то его восстановление — это вопрос буквально нескольких часов", — объяснил Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, вопрос введения чрезвычайного или особого положения в энергосистеме даже не рассматривается.

"Энергосистема в целом работает сбалансированно. Сегодня мы занимались с самого утра ликвидацию локальных последствий прилетов", — отметил глава "Укрэнерго".

Ранее мы рассказывали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков.