Энергосистема Украины выстояла перед ракетной атакой РФ — Кудрицкий
Российская ракетная атака 2 января нанесла определенные повреждения украинским энергосетям. Впрочем, захватчикам не удалось создать критическую угрозу работе энергосистемы страны.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, комментируя последствия утренней массированной атаки врага.
Последствия российской атаки для энергосистемы
"Мы достаточно оперативно, буквально через несколько часов, возобновили работу необходимого оборудования, и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение. Также возобновлена работа систем водоснабжения города", — рассказал Кудрицкий.
Кудрицкий отметил, что определенные перебои с энергоснабжением в Киеве и Киевской области были связаны с попаданием в ряд объектов "Укрэнерго" и облэнерго в Киевской области. При этом он добавил, что, несмотря на определенные повреждения и сложности, атака не нанесла критического ущерба для работы энергосистемы.
"Я сам недавно был на одном из пострадавших энергообъектов. Там уже все оборудование находится в работе, и я думаю что, если кто-то из потребителей Киевщины и города Киева до сих пор не имеет энергоснабжения, то его восстановление — это вопрос буквально нескольких часов", — объяснил Кудрицкий.
По словам Кудрицкого, вопрос введения чрезвычайного или особого положения в энергосистеме даже не рассматривается.
"Энергосистема в целом работает сбалансированно. Сегодня мы занимались с самого утра ликвидацию локальных последствий прилетов", — отметил глава "Укрэнерго".
Ранее мы рассказывали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков.
Читайте Новини.LIVE!