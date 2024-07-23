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Euroclear передасть Україні 1,55 млрд євро доходів від заморожених активів РФ, — Шмигаль

23 липня 2024 14:18
Катерина Османська - Редактор
Скільки російських активів заморожено - Україна отримає 1,5 млрд євро з них вже цього місяця
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Катерина Османська - Редактор

Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже у розмірі 1,5 млрд євро у фонд України. Перша частина коштів надійде вже цього місяця.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду у понеділок, 22 липня.

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Шмигаль розповів, що передані кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток українського оборонно-промислового комплексую 

"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави", — наголосив прем'єр.

Водночас сама компанія повідомила, що за підсумками першого півріччя 2024 року отримала 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. У 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.

Також раніше ми писали, що країни G7 домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії. 

Денис Шмигаль гроші Україна активи Росія

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