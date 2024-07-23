Сколько российских активов заморожено – Украина получит 1,5 млрд евро из них уже в этом месяце

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает внести первый взнос почти в размере 1,5 млрд евро в фонд Украины. Первая часть средств поступит уже в этом месяце.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в понедельник, 22 июля.

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Шмыгаль рассказал, что переданные средства пойдут на закупку необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства", — подчеркнул премьер.

В то же время сама компания сообщила, что по итогам первого полугодия 2024 года получила 3,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В 2023 году эти доходы составляли около 4,4 млрд евро, в 2022 году — 821 млн евро.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза официально одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов, которые получит Украина. Они будут использованы для закупки приоритетных потребностей Киева.

Также ранее мы писали, что страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.