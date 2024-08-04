Зеленський офіційно підтвердив прибуття в Україну винищувачів F-16

Винищувач F-16. Фото: EPA/UPG

У День Повітряних сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський показав перші винищувачі F-16, які захищатимуть українське небо. Також голова держави подякував пілотам, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати.

Про це президент Зеленський повідомив у неділю, 4 серпня.

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Володимир Зеленський подякував усім, хто забезпечив прибуття перших F-16 до України.

"Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку", — сказав президент.

За словами Зеленського, зараз новий етап у розвитку Повітряних сил Збройних сил України, і багато вже зроблено для того, щоб українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації — на західну бойову авіацію.