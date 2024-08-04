Зеленский официально подтвердил прибытие в Украину истребителей F-16

Истребитель F-16. Фото: EPA/UPG

В День Воздушных сил Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский показал первые истребители F-16, защищающие украинское небо. Также глава государства поблагодарил пилотов, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать.

Об этом Президент Зеленский сообщил в воскресенье, 4 августа.

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Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечил прибытие первых F-16 в Украину.

"Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов — Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, — и все наши партнеры — мы ценим вашу поддержку", — сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас новый этап в развитии Воздушных сил Вооруженных сил Украины и много уже сделано для того, чтобы украинские Воздушные силы перешли на новый стандарт авиации — на западную боевую авиацию.