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Федоров анонсував запуск у Дії низки нових сервісів — один з них не має аналогів у світі

11 липня 2024 20:21
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Шлюб онлайн у Дії — Михайло Федоров розповів про новий сервіс
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У "Дії" з'явиться сервіс "Шлюб онлайн", який дасть можливість одружитися всього за кілька кліків. Аналогів такої розробки нема в жодній країні. Окрім нього, було анонсовано появу ще кількох сервісів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 11 липня.

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Що відомо про "Шлюб онлайн"

"Це революційний сервіс, який дає змогу одружитися всього в кілька кліків. Аналогів реєстрації шлюбу в застосунку немає в жодній країні світу", — зазначив міністр.

Він додав, що бета-тестувальники послуги вже зараз можуть оцінити інноваційне рішення й одружитися. При цьому тестувальники перебуватимуть поряд одне з одним, у різних містах або навіть у різних куточках світу.

У "Дії" сервіс працює в кілька кліків: наречені подають заяву в застосунку, яку засвідчують Дія.Підписом.

Після цього в зазначену дату під’єднуються до відеоконференції з реєстратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян і проходять звичний ритуал одруження, з тою лише різницею, що він буде відбуватися в онлайн форматі онлайн-форматі.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти у відділення або кур’єром. На етапі бета-тестування в "Дії" одружилося п'ять пар. Вже скоро сервіс буде доступний для кожного українця. 

Електронне бронювання

Спільно з Мінекономіки та Міноборони Мінцифри працює над електронним бронюванням у порталі "Дія".

Наразі проходить закрите тестування сервісу, і вже скоро електронне бронювання на порталі "Дія" буде доступне для першої категорії підприємств, які є критично важливими і які забезпечують потреби Сил оборони.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Також вже скоро у "Дію" автоматично підтягуватимуться свідоцтва про народження дітей.

"А згодом і ваші свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Вони знадобляться в оформленні на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг", — зазначив Федоров. 

Відображення дозволу на зброю

Федоров нагадав, що уже більше року діє Єдиний реєстр зброї, який створило Міністерство внутрішніх справ. У ньому міститься інформація про зареєстровану зброю.

"Зараз наша команда спільно з МВС працює над тим, щоб у застосунку "Дія" відображалась інформація, дозвіл на зброю та була змога в кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї", — зазначив Федоров. 

Дія.Підпис для юридичних осіб

Також в Мінцифри розробляють сервіс Дія.Підпис для юридичних осіб. Це дасть змогу прискорити роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими.

Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда "Дії" працює над розробкою функціонала цього сервісу. 

Раніше ми писали, що Федоров у п'ятницю, 5 липня, заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія". За словами міністра, воно триватиме кілька тижнів.

Також український уряд запустив проєкт єДозвіл на порталі "Дія". Він дозволяє підприємцям зручно отримувати бізнес-ліцензії та дозволи онлайн у кілька кліків, без корупційних ризиків та довготривалої паперової тяганини.

Михайло Федоров Дія держпослуги шлюб онлайн-послуги Україна Мінцифри

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