Брак онлайн в Дії — Михаил Федоров рассказал о новом сервисе

Федоров анонсировал запуск в Дії ряда новых сервисов — один из них не имеет аналогов в мире
У "Дії" появится сервис "Шлюб онлайн", который даст возможность жениться всего за несколько кликов. Аналогов такой разработки нет ни в одной стране. Кроме него, было анонсировано еще несколько сервисов.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в четверг, 11 июля.
Что известно о "Шлюбе онлайн"
"Это революционный сервис, позволяющий жениться всего в несколько кликов. Аналогов регистрации брака в приложении нет ни в одной стране мира", — отметил министр.
Он добавил, что бета-тестировщики услуги уже сейчас могут оценить инновационное решение и жениться. При этом тестировщики будут находиться рядом друг с другом, в разных городах или даже в разных уголках мира.
В "Дії" сервис работает в несколько кликов: молодожены подают заявление в приложении, которое удостоверяют Дія.Підписом.
После этого в указанную дату подключаются к видеоконференции с регистратором Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и проходят привычный ритуал бракосочетания, с той лишь разницей, что он будет проходить в онлайн-формате.
Свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпочты в отделение или курьером. На этапе бета-тестирования в "Дії" женилось пять пар. Уже скоро сервис будет доступен каждому украинцу.
Электронное бронирование
Совместно с Минэкономики и Минобороны, Минцифры работает над электронным бронированием в портале "Дія".
Проходит закрытое тестирование сервиса и уже скоро электронное бронирование на портале "Дія" будет доступно для первой категории предприятий, которые являются критически важными и обеспечивают потребности Сил обороны.
Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных
Также уже скоро в "Дії" будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей.
"А впоследствии и ваши свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Они понадобятся в оформлении на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот", — отметил Федоров.
Отображение разрешения на оружие
Федоров напомнил, что уже больше года действует Единый реестр оружия, созданный Министерством внутренних дел. В нем содержится информация о зарегистрированном оружии.
"Сейчас наша команда совместно с МВД работает над тем, чтобы в приложении "Дія" отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия", — отметил Федоров.
Дія.Підпис для юридических лиц
Также в Минцифре разрабатывают сервис Дія.Підпис для юридических лиц. Это позволит ускорить работу бизнеса, упростит процессы и сделает действия предпринимателей более прозрачными.
Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда "Дії" работает над разработкой функционала данного сервиса.
Ранее мы писали, что Федоров в пятницу, 5 июля, заявил о начале бета- тестирования электронного бронирования в приложении "Дія". По словам министра, оно продлится несколько недель.
Также украинское правительство запустило проект єДозвіл на портале "Дія". Он позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.
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