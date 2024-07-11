Брак онлайн в Дії — Михаил Федоров рассказал о новом сервисе

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото иллюстративное: АрміяІнформ

У "Дії" появится сервис "Шлюб онлайн", который даст возможность жениться всего за несколько кликов. Аналогов такой разработки нет ни в одной стране. Кроме него, было анонсировано еще несколько сервисов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в четверг, 11 июля. Читайте также:

Что известно о "Шлюбе онлайн"

"Это революционный сервис, позволяющий жениться всего в несколько кликов. Аналогов регистрации брака в приложении нет ни в одной стране мира", — отметил министр.

Он добавил, что бета-тестировщики услуги уже сейчас могут оценить инновационное решение и жениться. При этом тестировщики будут находиться рядом друг с другом, в разных городах или даже в разных уголках мира.

В "Дії" сервис работает в несколько кликов: молодожены подают заявление в приложении, которое удостоверяют Дія.Підписом.

После этого в указанную дату подключаются к видеоконференции с регистратором Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и проходят привычный ритуал бракосочетания, с той лишь разницей, что он будет проходить в онлайн-формате.

Свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпочты в отделение или курьером. На этапе бета-тестирования в "Дії" женилось пять пар. Уже скоро сервис будет доступен каждому украинцу.

Электронное бронирование

Совместно с Минэкономики и Минобороны, Минцифры работает над электронным бронированием в портале "Дія".

Проходит закрытое тестирование сервиса и уже скоро электронное бронирование на портале "Дія" будет доступно для первой категории предприятий, которые являются критически важными и обеспечивают потребности Сил обороны.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Также уже скоро в "Дії" будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей.

"А впоследствии и ваши свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Они понадобятся в оформлении на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот", — отметил Федоров.

Отображение разрешения на оружие

Федоров напомнил, что уже больше года действует Единый реестр оружия, созданный Министерством внутренних дел. В нем содержится информация о зарегистрированном оружии.

"Сейчас наша команда совместно с МВД работает над тем, чтобы в приложении "Дія" отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия", — отметил Федоров.

Дія.Підпис для юридических лиц

Также в Минцифре разрабатывают сервис Дія.Підпис для юридических лиц. Это позволит ускорить работу бизнеса, упростит процессы и сделает действия предпринимателей более прозрачными.

Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда "Дії" работает над разработкой функционала данного сервиса.

Ранее мы писали, что Федоров в пятницу, 5 июля, заявил о начале бета- тестирования электронного бронирования в приложении "Дія". По словам министра, оно продлится несколько недель.

Также украинское правительство запустило проект єДозвіл на портале "Дія". Он позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.