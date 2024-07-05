Фейк про Bugatti Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс президента України

На маловідомому французькому сайті з’явилася новина, що Олена Зеленська, дружина президента України, нібито купила унікальний спорткар Bugatti Tourbillon на гроші, отримані Україною за програмою американської військової допомоги. Втім, доволі швидко вдалоя з'ясувати, що це фейк, а його авторам тепер загрожує судовий позов від автовиробника.

Про це повідомляє видання ВВС у п'ятницю, 5 липня.

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Фейк про автомобіль першої леді

На маловідомому французькому сайті з’явилася новина, що перша леді України Олена Зеленська нібито купила унікальний спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн євро під час візиту до Парижа на ювілей висадки союзників у Нормандії у червні 2024 року. При цьому зазначалося, що на цю покупку нібито були витрачені гроші, отримані Україною за програмою американської військової допомоги.

Експерти швидко з'ясували, що це фейк. Була помічена помилка у викладеному в інтернеті рахунку за покупку, яке з'явилося тільки в дивно змонтованому, можливо навіть згенерованому відео.

Також автовиробник Bugatti виступив з різким спростуванням, назвавши новину фейковою, а її паризький дилерський центр пригрозив судовим позовом людям, які створили цю історію.

На той час фейк уже встиг завіруситися і швидко поширився в інтернеті.

Наприклад, посилання, яке опублікував у X проросійський прихильник Дональда Трампа Джексон Хінкл, побачили понад 6,5 млн людей. Декілька інших акаунтів поширили цю історію серед мільйонів інших користувачів X — її побачили не менше 12 млн користувачів.

Здавалося, що кампанія спрямована проти української влади. Втім, розслідування BBC Verify показало, що ця кампанія спрямована передусім на американських виборців.

Подібні вигадані історії, які відстежила BBC, покликані вплинути на виборців у США та посіяти недовіру в суспільстві напередодні президентських виборів у листопаді. Передусім, серез американців хочуть спровокувати антиукраїнські настрої, піднявши дві болючі теми: корупцію в Україні та витрати США на військову допомогу Києву.

Раніше ми писали, що російські пропагандисти продовжуть поширювати фейки про Україну та українців. Новий фейк стосується першої леді України Олени Зеленської.

Також ми розповідали, що Кремль запустив у мережу фейкові повідомлення про нібито деградацію атомної галузі в Україні.