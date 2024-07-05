Фейк о Bugatti Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис президента Украины

На малоизвестном французском сайте появилась новость, что Елена Зеленская, супруга президента Украины, якобы купила уникальный спорткар Bugatti Tourbillon на деньги, полученные Украиной по программе американской военной помощи. Впрочем, достаточно быстро удачно выяснить, что это фейк, а его авторам теперь грозит судебный иск от автопроизводителя.

Об этом сообщает издание BBC в пятницу, 5 июля.

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На малоизвестном французском сайте появилась новость, что первая леди Украины Елена Зеленская якобы купила уникальный спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро во время визита в Париж на юбилей высадки союзников в Нормандии в июне 2024 года. При этом отмечалось, что на эту покупку были потрачены деньги, полученные Украиной по программе американской военной помощи.

Эксперты быстро выяснили, что это фейк. Была замечена ошибка в выложенном в интернете счете за покупку, появившемся только в удивительно смонтированном, возможно даже сгенерированном видео.

Также автопроизводитель Bugatti выступил с резким опровержением, назвав новость фейковой, а ее парижский дилерский центр пригрозил судебным иском людям, создавшим эту историю.

К тому времени фейк уже успел завируситься и быстро распространился по интернету.

Например, ссылку, которую опубликовал в X пророссийский поклонник Дональда Трампа Джексон Хинкл, увидели более 6,5 млн человек. Несколько других аккаунтов распространили эту историю среди миллионов других пользователей X – ее увидели не менее 12 млн пользователей.

Казалось, что кампания направлена против украинской власти. Впрочем, расследование BBC Verify показало, что эта кампания направлена, прежде всего, на американских избирателей.

Подобные вымышленные истории, отследившие BBC, призваны повлиять на избирателей в США и посеять недоверие в обществе накануне президентских выборов в ноябре. Прежде всего, американцев хотят спровоцировать антиукраинские настроения, подняв две болезненные темы: коррупцию в Украине и расходы США на военную помощь Киеву.

Ранее мы писали, что российские пропагандисты продолжат распространять фейки об Украине и украинском. Новый фейк касается первой леди Украины Елены Зеленской.

Также мы рассказывали, что Кремль запустил в сеть фейковые сообщения о якобы деградации атомной отрасли в Украине.