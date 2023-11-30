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Financial Times вніс Олену Зеленську до списку 25 найвпливовіших жінок року

30 листопада 2023 15:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Financial Times вніс Олену Зеленську до списку 25 найвпливовіших жінок року
Перша леді Олена Зеленська. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Видання Financial Times внесло першу леді України Олену Зеленську до списку 25 найвпливовіших жінок року. Опис до неї написала премʼєрка Естонії Кая Каллас. 

Відповідний матеріал з'явився у Financial Times.

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Олена Зеленська. Фото: Financial Times

Олена Зеленська серед найвпливовіших жінок світу

"Що мене найбільше захоплює в Олені Зеленській, так це її чесність. Сценарист за професією, вона знає, як не переплутати слова, залишаючись при цьому обеззброююче людяною. Вона знає, як це — прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом...", — написала Каллас.

Окрім того, як зазначила Каллас, лідерство Зеленської у вирішенні проблеми психічного здоров'я українців під час війни має життєво важливе значення.

"Світ має прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням", — написала прем'єр-міністерка.

Хто ще опинився у списку

Крім першої леді України, до списку найвпливовіших жінок Financial Times віднесло Урсулу фон дер Ляєн, Марину Сілву, Наргес Мохаммаді, Лізу Дайсон, Мері Барру, Макіко Оно, Барбару Кінгсолвер, Бейонсе тощо. 

Раніше ми повідомляли, що наразі 43,5 тисячі жінок служать у Збройних силах України. Така цифра майже в три рази перевищує показники 2014 року. Крім того, протягом цього року серед новостворених бізнесів саме 56% є жіночими. 

Нагадаємо, раніше дружина президента заявила, що наразі 90% українців відчувають стрес через війну, яку розпочала РФ у нашій країні. Тому зараз Всеукраїнська програма ментального здоров'я є важливою для населення держави.

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