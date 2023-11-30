Financial Times внес Елену Зеленскую в список 25 самых влиятельных женщин года

Первая леди Елена Зеленская. Фото: Офис президента

Издание Financial Times внесло первую леди Украины Елену Зеленскую в список 25 самых влиятельных женщин года. Описание к ней написала премьер Эстонии Кая Каллас.

Соответствующий материал появился в Financial Times.

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"Что меня больше всего увлекает в Елене Зеленской, так это ее честность. Сценарист по профессии, она знает, как не перепутать слова, оставаясь при этом обезоруживающе человечной. Она знает, как это — проснуться и увидеть, что твоя родина увлечена империалистическим соседом...", — написала Каллас.

Кроме того, как отметила Каллас, лидерство Зеленской по решению проблемы психического здоровья украинцев во время войны имеет жизненно важное значение.

"Мир должен прислушаться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию и положить конец страданиям", — написала премьер-министр.

Кто еще оказался в списке

Кроме первой леди Украины, в список самых влиятельных женщин Financial Times отнесло Урсулу фон дер Ляен, Марину Силву, Наргес Мохаммади, Лизу Дайсон, Мэри Барру, Макико Оно, Барбару Кингсолвер, Бейонсе и т.д.

Ранее мы сообщали, что в настоящее время 43,5 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими.

Напомним, ранее супруга президента заявила, что в настоящее время 90% украинцев испытывают стресс из-за войны, которую начала РФ в нашей стране. Поэтому сейчас Всеукраинская программа ментального здоровья важна для населения государства.