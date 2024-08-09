Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Фінансує держава — жінки в Україні можуть завагітніти завдяки процедурі штучного запліднення arrow

Фінансує держава — жінки в Україні можуть завагітніти завдяки процедурі штучного запліднення

9 серпня 2024 01:08
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вагітність за допомогою штучного запліднення — що відомо
Перший заступник голови МОЗ Сергій Дубров. Фото: пресслужба МОЗ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Починаючи з 2024 року жінки в Україні можуть завагітніти завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Відтепер процедуру штучного запліднення стала покривати держава, хоча раніше пацієнти робити це виключно своїм коштом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва виданню РБК-Україна у четвер, 8 серпня.

Читайте також:

Хто може скористатися послугою та за яких умов

Він розповів, що це абсолютно "новий пакет", який з'явився у 2024 році. Цим пакетом програми медичних гарантій можуть користуватися абсолютно всі громадяни України, але за деяких умов:

  • наявності підтвердженого чоловічого або жіночого безпліддя;
  • вік жінки має бути не старше 40 років.

Станом на зараз послугу, яку фінансує держава, можуть надавати 15 закладів. Більшість з них приватні.

"Ми покриваємо оплату за процедури, пов'язані зі штучним заплідненням: це підготовка яйцеклітини, забір сперматозоїдів, запліднення яйцеклітини і перенесення її до жіночих статевих органів", — сказав Дубров.

Посадовець визнав, що за розрахунками МОЗ, медпослугою з лікування безпліддя за допомогою ДРТ мали скористатися тисячі жінок, проте цифри виявилися значно меншими. На сьогодні лише близько трьохсот жінок звернулися та отримали відповідну послугу.

"Хочу ще раз підкреслити, що жінки, можуть скористатися сучасними і якісними послугами запліднення in vitro, витрати за які покриває держава", — наголосив перший заступник голови МОЗ.

Він додав, що в країнах ЄС така послуга коштує від 800 євро до 8000 євро. Зокрема, у Словаччині, Словенії і Польщі — вартість від 800 до 1500 євро. За словами посадовця, саме 1,5 тисячі євро покриває Україна.

Як зазначив Дубров, послугу було вирішено запустити на тлі сильного зниження рівня народжуваності в Україні. На негативну статистику впливає війна, тож важливо було було надати людям таку можливість.

"Майже півмільйона українців не народилося. Багато хто хоче мати дітей, але не можуть завагітніти. Про це треба говорити, нагадувати. Ця послуга безкоштовна, і отримати направлення до профільного фахівця не складно", — резюмував посадовець.

Також важливі новини дня по темі:

Україна жінки вагітність МОЗ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

02:13 Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами

Оновлено

02:12 "Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

01:32 У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд

Оновлено

01:30 На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Оновлено

01:25 У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог

01:11 Трамп заявив, що з нетерпінням чекає дебатів з Гарріс

01:08 Фінансує держава — жінки в Україні можуть завагітніти завдяки процедурі штучного запліднення

Оновлено

00:40 Вибухи прокотилися Дніпром — ЗМІ

Оновлено

00:32 Атака "шахедів" на Україну — в ПС застерегли мешканців двох міст про страшну небезпеку

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

02:13 Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами

Оновлено

02:12 "Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

01:32 У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд

Оновлено

01:30 На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Оновлено

01:25 У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог

01:11 Трамп заявив, що з нетерпінням чекає дебатів з Гарріс

01:08 Фінансує держава — жінки в Україні можуть завагітніти завдяки процедурі штучного запліднення

Оновлено

00:40 Вибухи прокотилися Дніпром — ЗМІ

Оновлено

00:32 Атака "шахедів" на Україну — в ПС застерегли мешканців двох міст про страшну небезпеку

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів