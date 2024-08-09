Вагітність за допомогою штучного запліднення — що відомо

Перший заступник голови МОЗ Сергій Дубров. Фото: пресслужба МОЗ

Починаючи з 2024 року жінки в Україні можуть завагітніти завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Відтепер процедуру штучного запліднення стала покривати держава, хоча раніше пацієнти робити це виключно своїм коштом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва виданню РБК-Україна у четвер, 8 серпня.

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Хто може скористатися послугою та за яких умов

Він розповів, що це абсолютно "новий пакет", який з'явився у 2024 році. Цим пакетом програми медичних гарантій можуть користуватися абсолютно всі громадяни України, але за деяких умов:

наявності підтвердженого чоловічого або жіночого безпліддя;

вік жінки має бути не старше 40 років.

Станом на зараз послугу, яку фінансує держава, можуть надавати 15 закладів. Більшість з них приватні.

"Ми покриваємо оплату за процедури, пов'язані зі штучним заплідненням: це підготовка яйцеклітини, забір сперматозоїдів, запліднення яйцеклітини і перенесення її до жіночих статевих органів", — сказав Дубров.

Посадовець визнав, що за розрахунками МОЗ, медпослугою з лікування безпліддя за допомогою ДРТ мали скористатися тисячі жінок, проте цифри виявилися значно меншими. На сьогодні лише близько трьохсот жінок звернулися та отримали відповідну послугу.

"Хочу ще раз підкреслити, що жінки, можуть скористатися сучасними і якісними послугами запліднення in vitro, витрати за які покриває держава", — наголосив перший заступник голови МОЗ.

Він додав, що в країнах ЄС така послуга коштує від 800 євро до 8000 євро. Зокрема, у Словаччині, Словенії і Польщі — вартість від 800 до 1500 євро. За словами посадовця, саме 1,5 тисячі євро покриває Україна.

Як зазначив Дубров, послугу було вирішено запустити на тлі сильного зниження рівня народжуваності в Україні. На негативну статистику впливає війна, тож важливо було було надати людям таку можливість.

"Майже півмільйона українців не народилося. Багато хто хоче мати дітей, але не можуть завагітніти. Про це треба говорити, нагадувати. Ця послуга безкоштовна, і отримати направлення до профільного фахівця не складно", — резюмував посадовець.