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Финансирует государство — женщины могут забеременеть с помощью искусственного оплодотворения

9 августа 2024 01:08
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Беременность с помощью искусственного оплодотворения – что известно
Первый заместитель главы Минздрава Сергей Дубров. Фото: пресс-служба Минздрава
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Начиная с 2024 года, женщины в Украине могут забеременеть благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Отныне процедуру искусственного оплодотворения стало покрывать государство , хотя раньше пациенты делать это исключительно за свой счет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью первого замминистра здравоохранения Сергея Дуброва изданию РБК-Украина в четверг, 8 августа.

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Кто может воспользоваться услугой и при каких условиях

Он рассказал, что это совершенно "новый пакет", появившийся в 2024 году. Этим пакетом программы медицинских гарантий могут пользоваться абсолютно все граждане Украины, но при некоторых условиях :

  • наличия подтвержденного мужского или женского бесплодия;
  • возраст женщины должен быть не старше 40 лет.

На данный момент услугу, которую финансирует государство, могут предоставлять 15 заведений. Большинство из них частные.

"Мы покрываем оплату за процедуры, связанные с искусственным оплодотворением: это подготовка яйцеклетки, забор сперматозоидов, оплодотворение яйцеклетки и перенос ее в женские половые органы", — сказал Дубров.

Чиновник признал, что по расчетам Минздрава, медуслугой по лечению бесплодия с помощью ВРТ должны были воспользоваться тысячи женщин, однако цифры оказались значительно меньше. На сегодняшний день только около трехсот женщин обратились и получили соответствующую услугу.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что женщины могут воспользоваться современными и качественными услугами оплодотворения in vitro, расходы за которые покрывает государство", — подчеркнул первый заместитель главы Минздрава.

Он добавил, что в странах ЕС такая услуга стоит от 800 до 8000 евро. В частности, в Словакии, Словении и Польше стоимость от 800 до 1500 евро. По словам чиновника, именно 1,5 тысяч евро покрывает Украина.

Как отметил Дубров, услугу было решено запустить на фоне сильного снижения уровня рождаемости в Украине. На негативную статистику влияет война, поэтому было важно предоставить людям такую возможность.

" Почти полмиллиона украинцев не родилось. Многие хотят иметь детей, но не могут забеременеть. Об этом надо говорить, напоминать. Эта услуга бесплатная, и получить направление к профильному специалисту не сложно", — резюмировал чиновник.

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