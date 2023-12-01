Фронт, операції розвідки проти РФ та мобілізація — Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. Під час неї доповідали командувачі з фронту та Головком.

Про це він заявив під час свого звернення.

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Ситуація на фронті

"Командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій — усі основні напрямки. Схід — Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті — у боях, на бойових постах", — зазначив він.

Також Зеленський подякував всім військовим, які захищають українські позиції, а саме:

будують фортифікації;

мінують шляхи, якими хочуть скористатися окупанти.

"Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду — вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації", — додав український президент.

Плани на 2024 рік

Крім того, на ставці доповідав і керівник Служби зовнішньої розвідки України, який розповів про можливі російські дії та міжнародну ситуацію наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", — зауважив Зеленський.

Питання мобілізації

Своєю чергою він згадав і проведення мобілізації в Україні. За його словами, всі розуміють, що ця сфера потребує змін.

"І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни — і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції — я чекаю на комплексні рішення", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, з проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Зараз держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.