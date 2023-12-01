Фронт, операции разведки против РФ и мобилизация — Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. Во время нее докладывали командующие с фронта и Главком.

Об этом он заявил во время своего обращения.

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Ситуация на фронте

"Командующие с фронта и Главком доложили о ситуации на передовой — все основные направления. Восток — Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области. Благодарен всем воинам, которые на фронте — в боях, на боевых постах", — отметил он.

Также Зеленский поблагодарил всех военных, которые защищают украинские позиции, а именно:

строят фортификации;

минируют пути, которыми хотят воспользоваться оккупанты.

"Заслушал доклады по поставкам боеприпасов и оружия, готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами. Впереди — весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации", — добавил украинский президент.

Планы на 2024 год

Кроме того, на ставке докладывал и руководитель Службы внешней разведки Украины, который рассказал о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам", — добавил Зеленский.

Вопросы мобилизации

В свою очередь он упомянул и о проведении мобилизации в Украине. По его словам, все понимают, что эта сфера нуждается в изменениях.

"И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках — и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения — я жду комплексных решений", — подытожил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский обратился к странам Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.