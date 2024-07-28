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Фронту постійно не вистачає бойових медиків —  скільки їх потребують у ЗСУ

28 липня 2024 05:19
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За пів року в Україні підготовлено 1,5 тисячі бойових медиків, але фронту потрібно в рази більше.
Тренінг з надання першої допомоги на фронті при пораненні. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На фронті катастрофічно не вистачає військових медиків. Хоча армія та країна змогли всього за пів року підготувати для фронту 1,5 тисячі бойових лікарів, але цього все одно вкрай мало, заявив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук під час Першого міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я. 

Про це 27 липня, у суботу інформує Главком

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Скільки потрібно бойових медиків ЗСУ

За словами Казмірчука, потреба в рази більша, ніж підготовлені півтори тисячі. Він зазначив, що бойові медики найбільш уразлива категорія військовослужбовців.

Саме бойові медики постійно знаходяться на лінії боєзіткнень і на так само дають бій російським окупантам при цьому ще намагаються надати першу допомогу пораненим.

"Звичайно, бойовий медик – це перший, хто це робить і ми схиляємося перед такими нашими військовослужбовцями", – наголосив командувач Медичних сил ЗСУ.

Раніше ми писали, що жінки з медичним фахом можуть бути залучені до лав ЗСУ, але поки що виключно добровільно.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

війна ЗСУ військовий медик поранення фронт

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