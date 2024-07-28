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Фронту постоянно не хватает боевых медиков — сколько их нужно ВСУ

28 июля 2024 05:19
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
За полгода в Украине подготовлено 1,5 тысяч боевых медиков, но фронту нужно в разы больше.
Тренинг по оказанию первой помощи на фронте при ранении. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На фронте катастрофически не хватает военных медиков. Хотя армия и страна смогли всего за полгода подготовить для фронта 1,5 тысячи боевых врачей, но этого все равно крайне мало, заявил командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук во время Первого международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью.

Об этом 27 июля, в субботу информирует Главком.

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По словам Казмирчука, потребность в разы больше, чем подготовленные полторы тысячи. Он отметил, что боевые медики наиболее уязвимая категория военнослужащих.

Именно боевые медики постоянно находятся на линии боестолкновений и так же дают бой российским оккупантам при этом еще пытаются оказать первую помощь раненым.

"Конечно, боевой медик – это первый, кто это делает и мы преклоняемся перед такими нашими военнослужащими ", – подчеркнул командующий Медицинскими силами ВСУ.

Ранее мы писали, что женщины с медицинской специальностью могут быть вовлечены в ряды ВСУ, но пока исключительно добровольно.

Напомним, мы сообщали, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.

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