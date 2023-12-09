З Днем ангела Ганни 9 грудня — привітання у листівках, віршах та прозі

Дівчина з крилами ангела. Фото: shutterstock.com

У цю суботу, 9 грудня, в День непорочного Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці володарки красивого жіночого імені Ганна святкують свої іменини.

Тож, Новини.LIVE підготував щирі, оригінальні та яскраві привітання у прозі, віршах та листівках для Ганусь. Не забудьте привітати з Днем ангела знайому вам людину із цим красивим ім'ям.

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9 грудня християни східного обряду відзначають День зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. 2023 року дата свята була змінена, адже Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, за яким всі неперехідні православні свята відзначаються на 13 днів раніше.

В народі цей день заведено називати Анна Зимова, Анна Темна або День святої Анни. У давнину цей день також називали жіночим, оскільки свята Анна вважається покровителькою дівчат та жінок, які мріють про дитину чи вже вагітні. Ну і звичайно ж, дівчата з іменем Анна або Ганна відзначають у цю дату свої іменини.

Ікона святої Анни та Дочки Діви Марії. Фото: google.com

З Днем Ангела Ганни — зворушливі привітання в прозі

Люба Ганусю, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій життєвий шлях був світлим та сповнений щасливими моментами. Нехай янгол-охоронець завжди буде поруч.

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Анна, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і добробуту. Щоб тобі завжди допомагав твій янгол-охоронець, а життя було гармонійним і щасливим.

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Дорога Ганю, у цей світлий день твоїх іменин бажаю незламної віри та надії у краще. Нехай життя буде наповнене теплом та щастя.

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Ганно, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку. Коли ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

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Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах. Щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання та успіх. З Днем ангела!

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З днем ангела! Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті, моя добра й мила, Ганно. Хай буде радість у твоїй душі. І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Люба Ганнусю, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути завжди впевненою в собі, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням.

***

Люба Аня! Вітаю тобі з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій ангел був завжди поруч і оберігав.

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч. Бажаємо багато усмішок, щасливих моментів та радісних днів.

Дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Іменини Ганни 9 грудня — привітання у віршах українською мовою

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

З днем ангела Анни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела Ганну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми

Ганну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Анни, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю Тобі!

Щоб мрії збулися усі,

Сіяли очі, щоб Твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від Тебе відверне!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь Анничко, довгих літ бажаю!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

Оригінальні та яскраві листівки з Днем ангела Ганни

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ганни 2023 року. Фото: Новини.LIVE

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