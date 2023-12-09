С Днем ангела Анны 9 декабря — поздравления в открытках, стихах и прозе

Девушка с крыльями ангела. Фото: shutterstock.com

В эту субботу, 9 декабря, в День непорочного Зачатия святой Анной пресвятой Богородицы владелицы красивого женского имени Анна празднуют свои именины.

Новини.LIVE подготовил искренние, оригинальные и яркие поздравления в прозе, стихах и открытках для Анечек. Не забудьте поздравить с Днем ангела знакомого вам человека с этим красивым именем.

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9 декабря христиане восточного обряда отмечают День зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. 2023 дата праздника была изменена, ведь Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, по которому все непереходные православные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

В народе этот день называется Анна Зимняя, Анна Темная или День святой Анны. В прежние времена этот день называли женским, поскольку святая Анна считается покровительницей девушек и женщин, мечтающих о ребенке или уже беременных. Ну и конечно, девушки с именем Анна отмечают в эту дату свои именины.

Икона святой Анны и Дочери Девы Марии. Фото: google.com

С Днем Ангела Анны — трогательные поздравления в прозе

Дорогая Анечка, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы твой жизненный путь был светлым и полон счастливых моментов. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом.

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Анна, поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой ангел-хранитель, а жизнь была гармоничной и счастливой.

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Дорогая Аня, в этот светлый день твоих именин желаю несокрушимой веры и надежды в лучшее. Пусть жизнь будет наполнена теплом и счастьем.

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Анна, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты уныния. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах. Чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех. С Днем ангела!

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С днем ангела! Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни, моя добрая и милая, Анна. Да будет радость в твоей душе. И главное — чтобы ты была счастлива!

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Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть всегда уверенной в себе, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим.

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Милая Аня! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангел был всегда рядом и оберегал.

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом. Желаем много улыбок, удачливых моментов и радостных дней.

Девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Именины Анны 9 декабря — поздравление в стихах на украинском языке

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

З днем ангела Анни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела Ганну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми

Ганну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Анни, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю Тобі!

Щоб мрії збулися усі,

Сіяли очі, щоб Твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від Тебе відверне!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь Анничко, довгих літ бажаю!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

Оригинальные и яркие открытки с Днем ангела Анны

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Анны в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

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