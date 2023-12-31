Генерал Сирський привітав українських військових з Новим роком

Генерал-полковник Олександр Сирський з військовими. Фото: Армія Inform

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисницям, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.

Поздоровлення Сирський розмістив на своїй сторінці у Telegram.

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Привітання генерал-полковника Сирського

"Дорогі брати та сестри по зброї! Минає другий рік широкомасштабного вторгнення російського агресора, який поставив за мету знищити Україну як державу, а українців як націю", — розпочав своє поздоровлення генерал.

Сирський нагадав, що у 2022 році українські воїни показали всьому світові свою незламність, коли зупинили та відкинули окупантів від Києва, а потім і ще з багатьох територій.

"У 2023 році ми продовжили наближення нашої перемоги, не давши ворогові досягти успіху", — зазначив військовий.

Українські воїни стоять міцно

Сирський наголосив, що зараз ЗСУ продовжують тримати східний фронт, щоб російські загарбники не прийшов у Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Лиман, Куп’янськ та інші українські міста.

"Ми відкидаємо ворога та відвойовуємо українську землю за кожної нагоди, доводячи всьому світові, що можемо повернути своє", — заявив генерал

Він також нагадав, що багато українських героїв віддали за це свої життя року, що завершується.

"Слава і честь кожному та кожній з них", — написав генерал.

Подякуймо нашим захисникам

На завершення Сирський закликав українців ще раз подякувати військовим за можливість зустріти мирно Новий рік.

"На порозі ми вже зустрічаємо Новий 2024 рік. Подякуймо сьогодні нашим захисникам, які в окопах на усій лінії фронту стримують ворожу навалу за можливість українцям зустріти це свято в теплих та світлих домівках", — повідомив генерал.

Своє побажання він завершив словами надії, що 2024 рік стане переможним для України.

Раніше ми повідомляли, що зіркові амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 привітали українців зі святами. Вони висловили свою солідарність з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає Різдво та Новий рік в умовах повномасштабної війни.

Нагадуємо, що також з Новим роком українців привітали одеські прикордонники.