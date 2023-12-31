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Генерал Сырский поздравил украинских военных с Новым годом

31 декабря 2023 17:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Генерал Сырский поздравил украинских военных с Новым годом
Генерал-полковник Александр Сырский с военными. Фото: Армия Inform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.

Поздравления Сырский разместил на своей странице в Telegram.

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Поздравление генерал-полковника Сырского

"Дорогие братья и сестры по оружию! Проходит второй год широкомасштабного вторжения российского агрессора, который поставил цель уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию", — начал свое поздравление генерал.

Сырский напомнил, что в 2022 году украинские воины показали всему миру свою несокрушимость, когда остановили и отвергли оккупантов от Киева, а затем и еще со многих территорий.

"В 2023 году мы продолжили приближение нашей победы, не дав врагу достичь успеха", — отметил военный.

Украинские воины стоят крепко

Сырский подчеркнул, что сейчас ВСУ продолжают держать восточный фронт, чтобы российские захватчики не пришли в Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Лиман, Купянск и другие украинские города.

"Мы отвергаем врага и отвоевываем украинскую землю при любом случае, доказывая всему миру, что можем вернуть свое", — заявил генерал

Он также напомнил, что многие украинские герои отдали за это свои жизни заканчивающегося года.

"Слава и честь каждому и каждой из них", — написал генерал.

Поблагодарим наших защитников

В завершение Сырский призвал украинцев еще раз поблагодарить военных за возможность встретить мирно Новый год.

"На пороге мы уже встречаем Новый 2024 год. Поблагодарим сегодня наших защитников, которые в окопах на всей линии фронта сдерживают враждебное нашествие за возможность украинцам встретить этот праздник в теплых и светлых домах", — сообщил генерал .

Свое пожелание он завершил словами надежды, что 2024 станет победным для Украины.

Ранее мы сообщали, что звездные послы фандрейзинговой платформы UNITED24 поздравили украинцев с праздниками. Они выразили свою солидарность со всеми, кто уже второй год встречает Рождество и Новый год в условиях полномасштабной войны.

Напоминаем, что также с Новым годом украинцев поздравили одесские пограничники.

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