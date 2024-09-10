Федоров проінформував стосовно підготовки Запоріжжя до зими

Генератори та модульні котельні — на Запоріжжі готуються до надскладної зими
У Запорізькій області триває підготовка до надскладної зими. Влада регіону купує 14 когенераційних установок для забезпечення альтернативним електропостачанням тепломереж.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 10 вересня.
Підготовка до зими на Запоріжжі
"Для забезпечення альтернативним електропостачанням тепломереж Запоріжжя за сприяння UNICEF, ПРООН (UNDP) та Уряду Нідерландів купуємо 14 когенераційних установок загальною потужністю 29 МВт", — сказав Федоров.
Також для закладів охорони здоров’я USAID "Енергетична безпека України" надав 15 блочно-модульних котелень загальною потужністю 10,8 МВт. Таким чином на випадок блекауту заклади забезпечені генераторами потужністю від 2 до 1000 кВт.
А для забезпечення теплопостачання закладів соціальної сфери трьох громад Запорізького району партнери у рамках гуманітарної допомоги надали 10 блочно-модульних котелень загальною потужністю 3,4 МВт.
"Усі заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери завершимо вчасно", — наголосив очільник ОВА.
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