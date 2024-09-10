Федоров проинформировал о подготовке Запорожья к зиме

Мощные генераторы. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Запорожской области продолжается подготовка к сверхсложной зиме. Власти региона покупают 14 когенерационных установок для обеспечения альтернативным электроснабжением теплосетей.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 10 сентября.

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"Для обеспечения альтернативным электроснабжением теплосетей Запорожья при содействии UNICEF, ПРООН (UNDP) и Правительства Нидерландов покупаем 14 когенерационных установок общей мощностью 29 МВт", — сказал Федоров.

Также для учреждений здравоохранения USAID "Энергетическая безопасность Украины" предоставил 15 блочно-модульных котельных общей мощностью 10,8 МВт. Таким образом, на случай блэкаута заведения снабжены генераторами мощностью от 2 до 1000 кВт.

Для обеспечения теплоснабжения учреждений социальной сферы трех громад Запорожского района партнеры в рамках гуманитарной помощи предоставили 10 блочно-модульных котельных общей мощностью 3,4 МВт.

"Все мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы завершим вовремя", — подчеркнул глава ОВА.