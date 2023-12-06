Геніальний лайфхак — у який спосіб українці обходять блокаду на польському кордоні
Пристрасті на польсько-українському кордоні не вщухають, а польські перевізники не припиняють блокаду. Проте українці виявили притаманну їм винахідливість і знайшли спосіб обійти перешкоди.
Відповідне відео шириться на Telegram-каналах.
Вантажівки перевозять на вагонах- платформах
В мережу потрапило відео, на якому видно вантажівки на платформах вантажного потягу. Повідомляється що це рух заблокованих в Польщі вантажівок в бік України.
"Просто ми українці, тому як не в двері, так в вікно", — жартують користувачі соцмереж.
Нагадаємо, словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.
Додамо, блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продовольчих товарів у магазинах. Водночас найбільше шкоди вона принесла українським експортерам.
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