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Геніальний лайфхак — у який спосіб українці обходять блокаду на польському кордоні

6 грудня 2023 22:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Геніальний лайфхак — у який спосіб українці обходять блокаду на польському кордоні
Українські вантажівки на вантажних платформах. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Пристрасті на польсько-українському кордоні не вщухають, а польські перевізники не припиняють блокаду. Проте українці виявили притаманну їм винахідливість і знайшли спосіб обійти перешкоди.

Відповідне відео шириться на Telegram-каналах.

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Вантажівки перевозять на вагонах- платформах

В мережу потрапило відео, на якому видно вантажівки на платформах вантажного потягу. Повідомляється що це рух заблокованих в Польщі вантажівок в бік України.

"Просто ми українці, тому як не в двері, так в вікно", — жартують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.

Додамо, блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продовольчих товарів у магазинах. Водночас найбільше шкоди вона принесла українським експортерам.

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