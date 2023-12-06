Гениальный лайфхак — как украинцы обходят блокаду на польской границе

Украинские грузовики на грузовых платформах. Фото: скриншот

Страсти на польско-украинской границе не утихают, а польские перевозчики не прекращают блокаду. Однако украинцы проявили присущую им изобретательность и нашли способ обойти препятствия.

Соответствующее видео распространяется на Telegram-каналах.

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В сеть попало видео, на котором видны грузовики на платформах грузового поезда. Сообщается, что это движение заблокированных в Польше грузовиков в сторону Украины.

"Просто мы украинцы, потому как не в дверь, так в окно", — шутят пользователи соцсетей.

Напомним, словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.

Добавим, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продовольственных товаров в магазинах. В то же время, больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.