Гениальный лайфхак — как украинцы обходят блокаду на польской границе
Страсти на польско-украинской границе не утихают, а польские перевозчики не прекращают блокаду. Однако украинцы проявили присущую им изобретательность и нашли способ обойти препятствия.
Соответствующее видео распространяется на Telegram-каналах.
Грузовики перевозят на вагонах- платформах
В сеть попало видео, на котором видны грузовики на платформах грузового поезда. Сообщается, что это движение заблокированных в Польше грузовиков в сторону Украины.
"Просто мы украинцы, потому как не в дверь, так в окно", — шутят пользователи соцсетей.
Напомним, словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.
Добавим, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продовольственных товаров в магазинах. В то же время, больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.
Читайте Новини.LIVE!