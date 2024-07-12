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Генпрокурор України закликав МКС притягти Росію до відповідальності за удар по Охматдиту

12 липня 2024 14:36
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Удар по Охматдиту — головний прокурор України Андрій Костін закликав притягти РФ до відповідальності
Місце влучання російської ракети в "Охматдиті". Фото: РБК-Україна
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Головний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути до відповідальності Росію за ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. В Службі безпеки заявили, що медзаклад було уражено саме російською ракетою.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 12 липня.

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У понеділок українська столиця постраждала від авіаударів з боку російських загарбників. В результаті атак по всій країні загинули щонайменше 44 людини, у тому числі і у дитячій лікарні "Охматдит".

"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві варто передати на розгляд МКС", — заявив генпрокурор.

Москва заперечує напад на лікарню та звинуватила українські сили протиповітряної оборони в ураженні клініки, яка є однією з найбільших у Європі та лікує пацієнтів із серйозними захворюваннями, такими як рак і захворювання нирок.

Правозахисна місія ООН заявила про "високу ймовірність" того, що в лікарню влучила російська ракета, а СБУ заявила, що має однозначні докази того, що медичний заклад було вражено російською крилатою ракетою Х-101.

Костін заявив, що якщо МКС візьметься за розслідування удару по лікарні, це може допомогти встановити модель нападів, які показують, що Росія скоює злочини проти цивільних осіб в Україні.

"Важливо показати, що сама Росія на даний момент є злочинною державою", — сказав він.

Ми також писали, що у Києві помер семирічний хлопчик, який перебував у дитячій лікарні "Охматдит" на момент ракетного удару. Він перебував у комі 12 днів після падіння з велосипеда.

Раніше в МОЗ назвали імена людей, які загинули від ракетної атаки росіян по Києву 8 липня.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідали медичні заклади, в які перевели пацієнтів "Охматдиту".

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