Удар по Охматдиту — головний прокурор України Андрій Костін закликав притягти РФ до відповідальності

Генпрокурор України закликав МКС притягти Росію до відповідальності за удар по Охматдиту
Головний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути до відповідальності Росію за ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. В Службі безпеки заявили, що медзаклад було уражено саме російською ракетою.
Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 12 липня.
Генпрокурор звернувся до МКС
У понеділок українська столиця постраждала від авіаударів з боку російських загарбників. В результаті атак по всій країні загинули щонайменше 44 людини, у тому числі і у дитячій лікарні "Охматдит".
"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві варто передати на розгляд МКС", — заявив генпрокурор.
Москва заперечує напад на лікарню та звинуватила українські сили протиповітряної оборони в ураженні клініки, яка є однією з найбільших у Європі та лікує пацієнтів із серйозними захворюваннями, такими як рак і захворювання нирок.
Правозахисна місія ООН заявила про "високу ймовірність" того, що в лікарню влучила російська ракета, а СБУ заявила, що має однозначні докази того, що медичний заклад було вражено російською крилатою ракетою Х-101.
Костін заявив, що якщо МКС візьметься за розслідування удару по лікарні, це може допомогти встановити модель нападів, які показують, що Росія скоює злочини проти цивільних осіб в Україні.
"Важливо показати, що сама Росія на даний момент є злочинною державою", — сказав він.
Ми також писали, що у Києві помер семирічний хлопчик, який перебував у дитячій лікарні "Охматдит" на момент ракетного удару. Він перебував у комі 12 днів після падіння з велосипеда.
Раніше в МОЗ назвали імена людей, які загинули від ракетної атаки росіян по Києву 8 липня.
А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідали медичні заклади, в які перевели пацієнтів "Охматдиту".
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