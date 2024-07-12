Удар по Охматдету – главный прокурор Украины Андрей Костин призвал привлечь РФ к ответственности

Место попадания российской ракеты в "Охматдете". Фото: РБК-Украина

Главный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд привлечь к ответственности Россию за ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В Службе безопасности заявили, что медучреждение было поражено именно российской ракетой.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 12 июля.

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Генпрокурор обратился к МКС

В понедельник украинская столица пострадала от авиаударов со стороны российских захватчиков. В результате атак по всей стране погибли по меньшей мере 44 человека, в том числе и в детской больнице "Охматдет".

"Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на самую большую детскую больницу в Киеве, следует передать на рассмотрение МКС", — заявил генпрокурор.

Москва отрицает нападение на больницу и обвинила украинские силы противовоздушной обороны в поражении клиники, которая является одной из самых больших в Европе и лечит пациентов с серьезными заболеваниями, такими как рак и заболевания почек.

Правозащитная миссия ООН заявила о "высокой вероятности" того, что в больницу попала российская ракета, а СБУ заявила, что имеет однозначные доказательства того, что медицинское учреждение было поражено российской крылатой ракетой Х-101.

Костин заявил, что если МКС приступит к расследованию удара по больнице, это может помочь установить модель нападений, которые показывают, что Россия совершает преступления против гражданских лиц в Украине.

"Важно показать, что сама Россия сейчас является преступным государством", — сказал он.

Мы также писали, что в Киеве скончался семилетний мальчик, находившийся в детской больнице "Охматдет" на момент ракетного удара. Он пребывал в коме 12 дней после падения с велосипеда.

Ранее в Минздраве назвали имена людей, погибших от ракетной атаки россиян по Киеву 8 июля.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Минздрава Виктором Ляшко посетили медицинские учреждения, в которые перевели пациентов "Охматдета".