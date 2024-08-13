На Сумщині запровадили обмеження на переміщення у прикордонні для усіх громадян — Генштаб

Прикордонники на чергуванні. Фото: ДПСУ

У Сумській області запроваджено обмеження на переміщення біля кордону для усіх громадян. Пускатимуть лише тих, хто проживає у прикордонні.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок, 13 серпня.

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У Генштабі зазначили, що обмеження запровадили у двадцятикілометровій прикордонній зоні Сумської області.

Військові пояснюють, що у прикордонні активізувалися російські диверсійно-розвідувальні групи та збільшилась інтенсивність бойових дій.

"З метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що людей пропускатимуть лише за пред'явленням паспорта громадянина України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.