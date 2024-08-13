В Сумской области ввели ограничения на перемещение у границы для всех граждан — Генштаб

Пограничники на дежурстве. Фото: ГПСУ

В Сумской области введены ограничения на перемещение у границы для всех граждан. Будут пускать только тех, кто проживает в приграничных районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины во вторник, 13 августа.

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В Генштабе отметили, что ограничения были введены в двадцатикилометровой приграничной зоне Сумской области.

Военные объясняют, что в пограничных районах активизировались российские диверсионно-разведывательные группы и увеличилась интенсивность боевых действий.

"В целях сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что людей будут пропускать только по предъявлению паспорта гражданина Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.