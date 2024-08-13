Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей arrow

Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

13 августа 2024 15:11
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Сумской области ввели ограничения на перемещение у границы для всех граждан — Генштаб
Пограничники на дежурстве. Фото: ГПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Сумской области введены ограничения на перемещение у границы для всех граждан. Будут пускать только тех, кто проживает в приграничных районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины во вторник, 13 августа.

Читайте также:

Почему ограничили перемещение у границы в Сумской области

В Генштабе отметили, что ограничения были введены в двадцатикилометровой приграничной зоне Сумской области.

Военные объясняют, что в пограничных районах активизировались российские диверсионно-разведывательные группы и увеличилась интенсивность боевых действий.

"В целях сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что людей будут пропускать только по предъявлению паспорта гражданина Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Граница из РФ
Сообщение Генштаба в Facebook

Также важные новости дня по теме:

война граница пограничники Сумская область Генштаб ВСУ война в Украине ограничения ДРГ Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 У Одессы появился новый финансист — кто им стал

15:54 В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

15:46 Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде

15:31 Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине

15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

14:56 Из-за нехватки кораблей россияне вынуждены идти на крайние меры — какие именно

14:47 Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

16:09 У Одессы появился новый финансист — кто им стал

15:54 В МИД сделали заявление о месте и дате промежуточных встреч перед вторым Саммитом мира

15:46 Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде

15:31 Третья штурмовая бригада показала, как "разнесла" блиндажи оккупантов на Харьковщине

15:27 Отстранен судом — в Одессе муниципальная безопасность осталась без заместителя

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:12 Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

14:56 Из-за нехватки кораблей россияне вынуждены идти на крайние меры — какие именно

14:47 Олимпийская медалистка Лузан по примеру Харлан поучаствует в благотворительном аукционе

14:27 В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения