В Сумской области ввели ограничения на перемещение у границы для всех граждан — Генштаб

Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей
В Сумской области введены ограничения на перемещение у границы для всех граждан. Будут пускать только тех, кто проживает в приграничных районах.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины во вторник, 13 августа.
Почему ограничили перемещение у границы в Сумской области
В Генштабе отметили, что ограничения были введены в двадцатикилометровой приграничной зоне Сумской области.
Военные объясняют, что в пограничных районах активизировались российские диверсионно-разведывательные группы и увеличилась интенсивность боевых действий.
"В целях сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что людей будут пропускать только по предъявлению паспорта гражданина Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.
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