Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким надали звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка". Він набирає чинності з дня його опублікування.

Про це йдеться в Указі Президента України №596.

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Допомога особам, яким надано звання Героя України

Зеленський видав указ, який передбачає надання одноразової адресної допомоги у вигляді житлового приміщення особам, яким надано звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку.

Згідно із документом особи матимуть право на отримання житла для постійного проживання, незалежно від їх перебування на квартирному обліку.

Якщо звання Герой України було надано посмертно або у разі смерті особи, яка отримала це звання, житлове приміщення буде надаватися членам сімей таких осіб.