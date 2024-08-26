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Героям Украины будут предоставлять жилье — Зеленский подписал указ

26 августа 2024 17:46
Валерия Барановская - редактор
Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Валерия Барановская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Он вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №596.

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Помощь лицам, которым присвоено звание Герой Украины

Зеленский издал указ, предусматривающий предоставление одноразовой адресной помощи в виде жилого помещения лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за совершение выдающегося героического поступка.

Согласно документу, лица будут иметь право на получение жилья для постоянного проживания независимо от их пребывания на квартирном учете.

Если звание Герой Украины было присвоено посмертно или в случае смерти лица, получившего это звание, жилое помещение будет предоставляться членам семей таких лиц.

предоставление жилья Героям Украины
Указ Президента. Фото: скриншот

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