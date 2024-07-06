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Глава МВС Клименко відвідав передову і вручив силовикам державні нагороди

6 липня 2024 16:06
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Ілля Рябінін
редактор
Ігор Клименко поїхав на передову — мета візиту
Ігор Клименко вручає нагороду. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко побував на позиціях силовиків полку "Азов" та поліцейської бригади "Гвардії наступу "Лють" у Донецькій області. Він заслухав доповіді командування щодо ситуацій на відповідних ділянках фронту та вручив нагороди.

Про це повідомляє пресслужба МВС України у суботу, 6 липня.

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клименко мвс міністр
Ігор Клименко та полковник НГУ Денис Прокопенко на військовій нараді. Джерело: МВС України

Як заявив глава відомства, на нараді була зустріч з командуванням полку "Азов", бригади "Лють", спецпідрозділів НГУ та ДПСУ.

"Особливу увагу приділив тривалому та змістовному спілкуванню з бійцями — саме тими, хто виконує завдання на "нулі". Їхній досвід, пропозиції, бачення лише допоможуть нам покращити процес рекрутингу, навчання та перебування у лавах бойових підрозділів", — зазначив Ігор Клименко.

мвс полк азов
Ігор Клименко нагороджує начштабу полку "Азов", підполковника НГУ Богдана Кротевича. Джерело: МВС України

За успішно проведені операції глава МВС вручив бійцям ордени, медалі та нагрудні знаки. 

"Продовжуємо міцно і впевнено стояти на своїх позиціях. Дякую за ваші титанічні зусилля. Пишаюсь!" — не соромиться емоцій Клименко.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що наразі триває підготовка водіїв американських бронетранспортерів М113. 

Також станом на сьогодні 70% бійців НГУ перебувають в зоні бойових дій, тоді як у мирний час частка Нацгвардії на передовій становила лише 20%.

МВС поліція Нацгвардія Україна полк "Азов" Ігор Клименко війна в Україні

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