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Глава МВД Клименко посетил передовую и вручил силовикам государственные награды

6 июля 2024 16:06
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Илья Рябинин
редактор
Игорь Клименко поехал на передовую – цель визита
Игорь Клименко вручает награду. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко побывал на позициях силовиков полка "Азов" и полицейской бригады "Гвардії наступу "Лють" в Донецкой области. Он заслушал доклады командования по ситуациям на соответствующих участках фронта и вручил награды.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в субботу, 6 июля.

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клименко мвс министр
Игорь Клименко и полковник НГУ Денис Прокопенко на военном совещании. Источник: МВД Украины

Как заявил глава ведомства на совещании была встреча с командованием полка "Азов", бригады "Лють", спецподразделений НГУ и ГПСУ.

"Особое внимание уделил длительному и содержательному общению с бойцами — именно теми, кто выполняет задачи на "нуле". Их опыт, предложения, видение только помогут нам улучшить процесс рекрутинга, обучения и пребывания в рядах боевых подразделений", — отметил Игорь Клименко.

мвс полк азов
Игорь Клименко награждает начштаба полка "Азов", подполковника НГУ Богдана Кротевича. Источник: МВД Украины

За успешно проведенные операции глава МВД вручил бойцам ордена, медали и нагрудные знаки.

"Продолжаем крепко и уверенно стоять на своих позициях. Спасибо за ваши титанические усилия. Горжусь!" — не стесняется эмоций Клименко.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что сейчас идет подготовка водителей американских бронетранспортеров М113.

Также по состоянию на сегодняшний день 70% бойцов НГУ находятся в зоне боевых действий, тогда как в мирное время доля Нацгвардии на передовой составляла лишь 20%.

МВД полиция Нацгвардия Украина полк "Азов" Игорь Клименко война в Украине

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