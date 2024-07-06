Игорь Клименко поехал на передовую – цель визита

Игорь Клименко вручает награду. Фото: скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко побывал на позициях силовиков полка "Азов" и полицейской бригады "Гвардії наступу "Лють" в Донецкой области. Он заслушал доклады командования по ситуациям на соответствующих участках фронта и вручил награды.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в субботу, 6 июля.

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Игорь Клименко и полковник НГУ Денис Прокопенко на военном совещании. Источник: МВД Украины

Как заявил глава ведомства на совещании была встреча с командованием полка "Азов", бригады "Лють", спецподразделений НГУ и ГПСУ.

"Особое внимание уделил длительному и содержательному общению с бойцами — именно теми, кто выполняет задачи на "нуле". Их опыт, предложения, видение только помогут нам улучшить процесс рекрутинга, обучения и пребывания в рядах боевых подразделений", — отметил Игорь Клименко.

Игорь Клименко награждает начштаба полка "Азов", подполковника НГУ Богдана Кротевича. Источник: МВД Украины

За успешно проведенные операции глава МВД вручил бойцам ордена, медали и нагрудные знаки.

"Продолжаем крепко и уверенно стоять на своих позициях. Спасибо за ваши титанические усилия. Горжусь!" — не стесняется эмоций Клименко.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что сейчас идет подготовка водителей американских бронетранспортеров М113.

Также по состоянию на сегодняшний день 70% бойцов НГУ находятся в зоне боевых действий, тогда как в мирное время доля Нацгвардии на передовой составляла лишь 20%.