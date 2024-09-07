В МЗС України відреагували на передачу зброї Росії з Ірану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

В Міністерстві закордонних справ оприлюднили заяву з реакцією на ймовірну передачу ракет з Ірану до Росії. У ній країну попередили про руйнівні наслідки для україно-іранських стосунків.

Заяву оприлюднили на сайті МЗС у суботу, 7 вересня.

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Позиція МЗС України щодо Ірану

У МЗС України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями, які з'явилися у міжнародних ЗМІ про ймовірну передачу Іраном Росії балістичних ракет. Міністерство закликало керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії будь-якого виду зброї та військової техніки.

Окрім того, в МЗС звернулися до світової спільноти з проханням посилити тиск на Тегеран і Москву, адже свівпрація між Росією та Іраном загрожує не лише Україні, а й світовій спільноті.

"Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки" — йдеться у заяві.

Також В МЗС закликали Іран довести щирість заяв про те, що вони нібито непричетні до допомоги Росії, які робило політичне керівництво раніше. Там попросили "зробити це діями, а не словами" і додали, що якщо факт передачі зброї підтвердиться, це серйозно вплине на українсько-іранські стосунки.

"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — йдеться у заяві.