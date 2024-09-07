В МИД Украины отреагировали на передачу оружия России из Ирана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел обнародовали заявление с реакцией на вероятную передачу ракет из Ирана в Россию . В нем страну предупредили о разрушительных последствиях для украинско-иранских отношений.

Заявление было обнародовано на сайте МИД в субботу, 7 сентября.

Читайте также:

Позиция МИД Украины по Ирану

В МИД Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями, появившимися в международных СМИ о вероятной передаче Ираном России баллистических ракет. Министерство призвало руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России любого вида оружия и военной техники.

Кроме того, в МИД обратились к мировому сообществу с просьбой усилить давление на Тегеран и Москву, ведь сотрудничество между Россией и Ираном угрожает не только Украине, но и мировому сообществу.

"Уже более двух лет Украина и украинцы ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства. Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности", — говорится в заявлении.

Также в МИДе призвали Иран доказать искренность заявлений, что они якобы непричастны к помощи России, которые делало политическое руководство ранее. Там попросили "сделать это действиями, а не словами" и добавили, что если факт передачи оружия подтвердится, это повлияет на украинско-иранские отношения.

"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", — говорится в заявлении.