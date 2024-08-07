Голова місії ООН заявила, що майже кожен українець в російському полоні зазнає тортури

Голова місії ООН заявила, що 95% українських військовополонених зазнають тортур
Голова місії ООН в Україні Даніель Белль заявила, що приблизно 95% українських військовополонених, які перебувають у російському полоні, зазнають тортур. Вона зазначила, що ці жорстокі дії однозначно можна кваліфікувати як воєнні злочини Росії.
Про це вона розповіла в ефірі нідерландського телеканалу NOS в середу, 7 серпня.
Як утримують українських військових в російському полоні
Белль наголосила, що тортури в російських місцях утримання полонених є "широко розповсюдженими" та "регулярними", і майже кожен український полонений військовий піддається таким знущанням. Вона також повідомила, що українських військових у полоні піддають жорстоким побиттям металевими прутами, палицями та електрошокерами.
"Це жахливо. Це точно найгірше, що я бачила за свою 20-річну кар’єру в ООН", — заявила голова місії ООН в Україні.
Вона також зазначила, що ставлення до російських полонених в Україні є "цілковито іншим". Белль додала, що Україна надає повний доступ представників ООН до місць їхнього утримання.
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