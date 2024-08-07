Голова місії ООН заявила, що майже кожен українець в російському полоні зазнає тортури

Український військовий після полону. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Голова місії ООН в Україні Даніель Белль заявила, що приблизно 95% українських військовополонених, які перебувають у російському полоні, зазнають тортур. Вона зазначила, що ці жорстокі дії однозначно можна кваліфікувати як воєнні злочини Росії.

Про це вона розповіла в ефірі нідерландського телеканалу NOS в середу, 7 серпня.

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Белль наголосила, що тортури в російських місцях утримання полонених є "широко розповсюдженими" та "регулярними", і майже кожен український полонений військовий піддається таким знущанням. Вона також повідомила, що українських військових у полоні піддають жорстоким побиттям металевими прутами, палицями та електрошокерами.

"Це жахливо. Це точно найгірше, що я бачила за свою 20-річну кар’єру в ООН", — заявила голова місії ООН в Україні.

Вона також зазначила, що ставлення до російських полонених в Україні є "цілковито іншим". Белль додала, що Україна надає повний доступ представників ООН до місць їхнього утримання.