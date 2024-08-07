Глава миссии ООН заявила, что почти каждый украинец в российском плену подвергается пыткам.

Украинский военный после плена. Фото: Константин и Влада Либеровы

Глава миссии ООН в Украине Даниэль Белль заявила, что примерно 95% украинских военнопленных, находящихся в российском плену, подвергаются пыткам. Она отметила, что эти жестокие действия однозначно можно квалифицировать как военные преступления России.

Об этом она рассказала в эфире нидерландского телеканала NOS в среду, 7 августа.

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Белль подчеркнула, что пытки в российских местах содержания пленных "широко распространены" и "регулярны", и почти каждый украинский пленный военный подвергается таким издевательствам. Она также сообщила, что украинских военных в плену подвергают жестоким избиениям металлическими прутьями, палками и электрошокерами.

"Это ужасно. Это точно самое худшее, что я видела за свою 20-летнюю карьеру в ООН", — заявила глава миссии ООН в Украине.

Она также отметила, что отношение к российским пленным в Украине является "совершенно другим". Белль добавила, что Украина предоставляет полный доступ представителей ООН к местам их содержания.